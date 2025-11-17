Скидки
Авто Новости

Кими Антонелли пришёл поддержать Янника Синнера на Итоговом чемпионате АТР

Кими Антонелли пришёл поддержать Янника Синнера на Итоговом чемпионате АТР
Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал неожиданным героем Итогового чемпионата ATP. Он пришёл туда вместе со своей девушкой Эли Бабичковой. Их появление на матче между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером в Турине вызвало активное обсуждение фанатов в социальных сетях. Вскоре после завершения теннисного матча спортсмены сделали совместные фотографии и немного поговорили между собой.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Янник Синнер (слева) и Кими Антонелли (справа)

Янник Синнер (слева) и Кими Антонелли (справа)

Фото: Из социальных сетей ATP

Кими Антонелли и Янник Синнер пожимают друг другу руки

Кими Антонелли и Янник Синнер пожимают друг другу руки

Фото: Скриншоты из видео в социальных сетях АТР

Кими и Янник обнимаются после победы Синнера в матче

Кими и Янник обнимаются после победы Синнера в матче

Фото: Скриншоты из видео в социальных сетях АТР

Кими Антонелли

Кими Антонелли

Фото: Из социальных сетей ATP

«Конечно, как итальянец я также большой поклонник Янника. Думаю, будет очень упорная борьба. Считаю, что всё закончится со счётом 2:1, но сложно назвать победителя. Синнер выглядит очень сильным, поэтому я надеюсь на его победу», — заявил гонщик перед началом матча в интервью для соцсетей ATP.

Прогнозы оказались верны, Синнер защитил титул. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне.

