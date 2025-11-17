Скидки
«Пирелли» ввели ограничение на использование шин на Гран-при Катара — Planet F1

«Пирелли» ввели ограничение на использование шин на Гран-при Катара — Planet F1
Командам Формулы-1 запретили использовать один комплект шин более чем на 25 кругов по трассе «Лусаил» (5,419 км) в рамках гоночного уикенда в Катаре. Это решение принято поставщиком шин «Пирелли» и руководством чемпионата для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Planet F1.

Обычно коллективы сами определяют ресурс покрышек, но в этот раз введено жёсткое ограничение — меньше половины от общей дистанции гонки (57 кругов). Шины, использованные для заезда на стартовую решётку и прогревочного круга, в этот лимит не входят. При этом учитывается общий износ шин: если комплект уже использовался, разрешённое количество кругов на нём будет соответственно уменьшено.

Поскольку Гран-при Катара состоит из 57 кругов, это означает, что в гонке будет минимум две остановки.

