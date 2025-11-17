Скидки
«Чёрт, Оскара тут нет. Это будет ужасно выглядеть». Браун — о подиуме на ГП Сингапура

Аудио-версия:
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что первыми словами пилота команды Ландо Норриса на подиуме Гран-при Сингапура после завоевания Кубка конструкторов стали: «Где Оскар?» Тогда Пиастри отсутствовал на общей фотографии, что вызвало волну слухов о конфликте в команде.

«В Сингапуре мы завоевали Кубок конструкторов. Ландо на подиуме, Оскар — в пресс-центре, который находится в другом месте. Нам спонтанно говорят: «Команда, поднимайтесь на подиум». Первое, что мы сказали с Ландо, поднявшись туда: «Чёрт, Оскара тут нет. Это будет ужасно выглядеть». Но подиум не был чем-то запланированным.

А когда я благодарил Оскара по радио, я не видел, где он находится на трассе. Он был в закрытом парке и глушил машину. Со стороны это выглядело, будто он «бросил трубку», но это не так. Я даже не заметил этого момента, но Оскар заметил и сразу сказал: «Убедитесь, что Зак знает, что я его не слышал».

Мы прикрываем спину друг другу. Мы беспокоимся о том, что думают другие. Поэтому когда я попросил убедиться, что Оскар знает, что так вышло с подиумом, он ответил: «Да, я всё понял». А потом как бы отплатил мне тем же: «Убедитесь, что Зак знает, что я не бросал трубку», — приводит слова Брауна F1 Oversteer.

«Макларен» — досрочный обладатель Кубка конструкторов Формулы-1 в сезоне-2025
