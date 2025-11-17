«Безумие достигло пика». Экклстоун отреагировал на слухи о покупке команды Ф-1 с Хорнером

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун с иронией прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в чемпионат вместе с Кристианом Хорнером. На бразильском ранчо 95-летний британский миллиардер заявил, что подобные спекуляции его удивляют, и предположил, что экс-босс «Ред Булл» мог бы найти себя в «Феррари».

«Насколько мне ещё надо постареть, чтобы эти слухи о моей персоне прекратились? Безумие достигло пика, когда я на одном сайте вдруг увидел фотографию себя и моего приятеля Кристиана Хорнера в зелёной командной форме «Астон Мартин». Снова команда, которую я якобы должен купить с Хорнером. Но разве технический гений Эдриан Ньюи не ушёл из «Ред Булл» в сторону «Астон Мартин» как раз потому, что больше не хотел работать с Хорнером?

Где Хорнер будет желанным гостем? Я бы не исключил «Феррари»! Там царит полный хаос. А глава Джон Элканн теперь ещё и оскорбляет своих же двух пилотов», — приводит слова Экклстоуна журналист Роже Бенуа для швейцарского издания Blick.

Экклстоун добавил, что до сих пор активно следит за происходящим в мире, проводя около трёх часов в день за планшетом, где читает десятки статей, которые присылает ему его лондонский офис.