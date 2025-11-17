Чжоу стал главным кандидатом на роль резервного пилота «Кадиллака» в Ф-1 — F1 Oversteer

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу рассматривается в качестве основного претендента на позицию резервного пилота команды «Кадиллак», которая дебютирует в Формуле-1 в 2026 году. Несмотря на подписание контрактов с Валттери Боттасом и Серхио Пересом, команде требуется резервный гонщик, способный заменить основных пилотов в случае необходимости. Об этом сообщает F1 Oversteer.

Согласно информации, главным кандидатом на эту роль стал бывший пилот «Кик-Заубера» и резервист «Феррари» Гуаньюй Чжоу, обладающий необходимым опытом выступлений в Формуле-1 и с действующей суперлицензией ФИА. Однако в General Motors опасаются негативной реакции спонсоров на появление китайского пилота в американской команде.

При этом в команде уже есть тест-пилот — девятикратный победитель гонок IndyCar Колтон Херта, который также примет участие в сезоне Формулы-2 2026 года. Однако у пилота до сих пор нет суперлицензии, поскольку он не заработал для неё достаточно баллов, а следовательно, не может стать резервистом.

Руководство «Кадиллака» в лице Грэма Лоудона и Дэна Тауриса продолжает поиск подходящей кандидатуры, отдавая предпочтение пилотам с актуальным опытом выступлений в «Королевских гонках».