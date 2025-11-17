В «Пирелли» объяснили решение об ограничении использования шин на Гран-при Катара

Компания «Пирелли» официально прокомментировала решение об ограничении использования шин на Гран-при Катара, подчеркнув, что эта мера согласована с ФИА и командами и направлена на обеспечение безопасности.

«В Катаре будет введено ограничение на количество кругов, которые каждый комплект шин может пройти в течение всего гоночного уикенда. Решение принято по согласованию с ФИА и Формулой-1 после обсуждения с командами», — приводит выдержку из заявления команды Motorsport Week.

В «Пирелли» подчеркнули, что особенности трассы «Лусаил» в сочетании с высокими боковыми нагрузками увеличивают уровень износа шин. Это вынуждает принимать превентивные меры для безопасности гонщиков.

Компания напомнила, что аналогичные меры уже применялись на этой трассе в 2023 году, когда проблемы с поребриками в 12-м и 13-м поворотах вызвали микронадрывы в боковинах шин. После модификации пирамидальных бордюров и добавления гравийных зон ситуация улучшилась, но особенности трассы продолжают создавать экстремальные нагрузки на покрышки.

В «Пирелли» также отметили, что это решение даст возможность оценить эффективность ограничений по количеству пит-стопов с точки зрения зрелищности гонки.