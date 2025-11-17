Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Пирелли» объяснили решение об ограничении использования шин на Гран-при Катара

В «Пирелли» объяснили решение об ограничении использования шин на Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Пирелли» официально прокомментировала решение об ограничении использования шин на Гран-при Катара, подчеркнув, что эта мера согласована с ФИА и командами и направлена на обеспечение безопасности.

«В Катаре будет введено ограничение на количество кругов, которые каждый комплект шин может пройти в течение всего гоночного уикенда. Решение принято по согласованию с ФИА и Формулой-1 после обсуждения с командами», — приводит выдержку из заявления команды Motorsport Week.

В «Пирелли» подчеркнули, что особенности трассы «Лусаил» в сочетании с высокими боковыми нагрузками увеличивают уровень износа шин. Это вынуждает принимать превентивные меры для безопасности гонщиков.

Компания напомнила, что аналогичные меры уже применялись на этой трассе в 2023 году, когда проблемы с поребриками в 12-м и 13-м поворотах вызвали микронадрывы в боковинах шин. После модификации пирамидальных бордюров и добавления гравийных зон ситуация улучшилась, но особенности трассы продолжают создавать экстремальные нагрузки на покрышки.

В «Пирелли» также отметили, что это решение даст возможность оценить эффективность ограничений по количеству пит-стопов с точки зрения зрелищности гонки.

Материалы по теме
«Пирелли» ввели ограничение на использование шин на Гран-при Катара — Planet F1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android