Дочка Мики Хаккинена вошла в программу развития пилотов «Макларена»

«Макларен» объявили о подписании контракта с 14-летней Эллой Хаккинен, которая стала самой молодой участницей программы развития пилотов команды. Дочь двукратного чемпиона мира Мики Хаккинена уже добилась успехов в картинге и будет тестировать болиды с открытыми колёсами в преддверии возможного дебюта в формульных гонках в 2027 году.

Также «Макларен» подтвердил, что в сезоне-2026 будет выставлять два болида в женской серии F1 Academy. Элла Ллойд, которая в настоящий момент занимает третье место в чемпионате, продолжит сотрудничество с командой. К ней присоединится 19-летняя британка Элла Стивенс — вице-чемпионка британского картингового чемпионата KZ2 и единственная девушка, побеждавшая в высшем классе картинга Великобритании.

«Безмерно горд прогрессом, которого мы достигли в увеличении женского представительства в автоспорте. Надеюсь, это сигнал для всех талантливых женщин — гонщиц, инженеров, механиков, что наш спорт открыт для всех и глубоко привержен сохранению этой невероятной динамики», — передаёт слова исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна официальный сайт Формулы-1.

Он также поблагодарил партнёра NEOM за сотрудничество в этом направлении. Оба болида F1 Academy будут обслуживаться компанией Rodin Motorsport.