Джонс: утверждения, что «Макларен» помогает Норрису в борьбе с Пиастри, — полная чушь

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс жёстко раскритиковал утверждения, что «Макларен» оказывает предпочтение пилоту Ландо Норрису в чемпионской гонке с Оскаром Пиастри. По словам австралийца, подобные заявления — полная чушь и абсолютная ерунда.

«Утверждения, что «Макларен» помогает Норрису в борьбе с Пиастри, — полная чушь. Каждый сезон мы сталкиваемся с этой ерундой. То Марк Уэббер против Феттеля, то ещё кто-то. Вечно кто-то говорит: «У него машина лучше» или «Ему оказывают предпочтение». Это абсолютная ерунда. Думаю, если бы это был теннис, они бы говорили, что кому-то дали не ту ракетку.

Эти команды не тратят целые состояния, путешествуя по полсвета, чтобы ограничить одну машину или оказать предпочтение другой. Уверяю вас, обе эти машины получают одинаковое отношение», — приводит слова Джонса Race Fans.

По мнению австралийца, поиск конспирологических теорий — это часть человеческой природы.

Браун: «Макларен» не позволит эмоциям повлиять на борьбу за титул в Формуле-1
