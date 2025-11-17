«Их работа — критиковать команду». Херберт высказался в защиту Леклера и Хэмилтона

Бывший пилот и стюард Формулы-1 британец Джонни Херберт выступил в защиту пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера после критики со стороны президента автопроизводителя в сторону гонщиков.

«Думаю, то, что говорят Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, справедливо. Они критикуют команду и характеристики машины. И это их работа. Их задача — ехать так быстро, как только возможно. Но чтобы ехать на пределе возможностей, чтобы выигрывать гонки и чемпионат, нужна хорошая машина. Поэтому иногда нужно говорить вслух, что им нужно кое-что изменить, чтобы всё заработало.

Потому что сейчас они всё ещё мучаются, несмотря на огромные ожидания от «Феррари». Поэтому думаю, когда Джон [Элканн] выходит и фактически призывает пилотов заткнуться, это вряд ли приносит пользу, а лишь усложняет жизнь гонщикам в такой среде. Их работа — критиковать команду», — сказал Херберт в подкасте Stay On Track.