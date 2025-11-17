«Видно, где подломили». Попов — о ситуации в «Макларене» с Оскаром Пиастри

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о слухах в отношении фаворитизма в команде Формулы-1 «Макларен» по отношению к Ландо Норрису на фоне слабых выступлений Оскара Пиастри в последних этапах.

«Очень много разговоров по поводу того, что происходит в «Макларене». Смотрите, Оскар — ноль сходов, ноль с Мехико-2023 по Монцу 2025-го. Два года! Дальше с тех пор всего несколько гонок с Баку по Бразилию — три схода. Квалификационное сравнение с Ландо в этом сезоне…

Фото: Скриншот из видеоролика Алексея Попова

Прямо можно не комментировать. Видно сразу, где подвеску сделали под Ландо, видно, где подломили мораль вот этими «правилами папайи» Оскару. Плюс ещё Ландо убрали дельту на руле, чтобы он во время квалификации не отвлекался, как он попросил, и всё — поехал. Но это квалификационное сражение между ними. Есть ещё и Макс [Ферстаппен]. Пусть он подальше в чемпионате — 49 очков. Вроде бы уже списали, сам он себя списал, но посмотрите — поулов-то у него больше (семь. У Норриса — шесть, у Пиастри — пять. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому посмотрим.