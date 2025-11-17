Скидки
Авто Новости

Нико Хюлькенберг объяснил, как ему удалось улучшить свои выступления в квалификациях Ф-1

38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий команду «Кик-Заубер», рассказал о том, как ему удалось добиться улучшения результатов в квалификациях в сезоне-2025.

«Ну, я просто взял себя в руки… И продолжил работать. Иногда есть позитивная динамика или импульс, а иногда этого нет. И, очевидно, было это более сложное время летом. Мы просто продолжали, продолжали работать, продолжали пахать. И это, вероятно, просто результат такого процесса», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.

После 21-го этапа немецкий гонщик занимает девятое место в личном зачёте с 43 очками на счету.

