«Простите». Ирина Сидоркова назвала гонщика, который должен стать чемпионом Ф-1 в 2025-м

22-летняя российская автогонщица «СМП Рейсинг» и бывшая участница W Series Ирина Сидоркова заявила, что ждёт от четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») очередного титула в сезоне-2025.

«Как вы знаете, я не постоянный зритель гонок Ф-1, сегодня неожиданно поймала себя на мысли, что под конец сезона гонки смотреть гораздо интереснее. Поэтому под конец осени, в выходные без этапов (например, как эти), мне действительно начинается казаться, что чего-то не хватает.

Не знаю, как вы, но я очень жду Лас-Вегас. Искренне надеюсь, что чемпионом будет Ферстаппен. Простите», — написала Ирина в своём телеграм-канале.