«Был довольно разочаровывающим». В «Мерседесе» подвели итоги регламента с граунд-эффектом

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о нынешнем техническом регламенте Формулы-1, действие которого завершится в 2025-м.

«Для нас этот цикл регламента был не очень приятным и довольно разочаровывающим. Он сделал нас лучше как инженеров, мы многому научились за время действия этих правил, поскольку пришлось признать, мы просто проделали недостаточно хорошую работу.

Даже если предположить, что отправную точку было сложно как-либо избежать, потому что многое стало очевидно уже тогда, когда машина 2022 года впервые вышла на трассу, мы всё равно можем оглянуться на последующие решения и сказать, окажись у нас шанс, поступили бы иначе. Поэтому бы не поставили себе высокую оценку, но регламент обеспечил хорошую борьбу, сейчас, когда пелотон стал настолько плотным, мы почти не видим обгонов.

В первые моменты действия этих правил было больше разнообразия, с нетерпением ждём следующего вызова, чтобы вернуть «Мерседес» в число лидеров», — приводит слова Шовлина Racingnews365.

