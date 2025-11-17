«Высокомерие проявляется». Зак Браун раскритиковал Макса Ферстаппена за поведение в гонках

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун критически высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене из «Ред Булл».

«Я не хочу принижать Макса… Он четырёхкратный чемпион мира. Но иногда Ферстаппен ведёт себя как вышибала, слишком агрессивен на трассе. Его высокомерие иногда проявляется. Если посмотреть на величайших чемпионов Формулы-1, у многих из них было нечто подобное — немного высокомерия. Они умели выставлять локти.

Макс временами выходит за грани дозволенного в гонках. Пример? В Бразилии против Льюиса Хэмилтона в разные годы. Некоторые его атаки и обгоны были чрезмерно агрессивными», — приводит слова Брауна издание The Telegraph.