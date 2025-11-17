Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Высокомерие проявляется». Зак Браун раскритиковал Макса Ферстаппена за поведение в гонках

«Высокомерие проявляется». Зак Браун раскритиковал Макса Ферстаппена за поведение в гонках
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун критически высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене из «Ред Булл».

«Я не хочу принижать Макса… Он четырёхкратный чемпион мира. Но иногда Ферстаппен ведёт себя как вышибала, слишком агрессивен на трассе. Его высокомерие иногда проявляется. Если посмотреть на величайших чемпионов Формулы-1, у многих из них было нечто подобное — немного высокомерия. Они умели выставлять локти.

Макс временами выходит за грани дозволенного в гонках. Пример? В Бразилии против Льюиса Хэмилтона в разные годы. Некоторые его атаки и обгоны были чрезмерно агрессивными», — приводит слова Брауна издание The Telegraph.

Материалы по теме
Ирина Сидоркова назвала гонщика, который должен стать чемпионом Ф-1 в 2025-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android