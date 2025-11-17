Стелла высказался о борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул в сезоне-2025 Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о борьбе двух пилотов британского коллектива Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул в личном зачёте в сезоне-2025.

«История Формулы-1, безусловно, является источником, который мы используем, чтобы со временем убедиться в том, что мы правильно подходим к управлению своими гонщиками, которые борются за чемпионство», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

После 21-го этапа в нынешнем сезоне лидером в личном зачёте является Ландо Норрис — 390 очков. У его напарника Оскара Пиастри второе место и 366 очков. У четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») третья позиция с 341 очком.