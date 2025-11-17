Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя — о будущем Цуноды: есть шанс, что он сохранит своё место из-за политики

Монтойя — о будущем Цуноды: есть шанс, что он сохранит своё место из-за политики
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о японском гонщике «Ред Булл» Юки Цуноде.

«Думаю, есть небольшой шанс, что он сохранит своё место из-за политики, не хочу это здесь обсуждать. Но ситуация не такая чёрно-белая, потому если бы решения принимал Хельмут, сказал бы, что на 90% Юки был бы вне команды.

Но сейчас всё немного изменилось; стало больше политики. Похоже, что сам концерн «Ред Булл» хочет иметь чуть больше контроля над тем, что происходит в команде. Поэтому теперь способ принятия решений и происходящие вещи немного изменятся, особенно потому что вакантны целых три места. Линдблад точно поднимается; вопрос — уйдёт ли Юки или уйдёт Лиам Лоусон», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

Материалы по теме
Кравиц пессимистично оценил перспективы Цуноды получить место в «Рейсинг Буллз»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android