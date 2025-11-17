«Мы не наивны». Руководитель «Макларена» — о «правилах папайи» в сезоне-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил подход коллектива к борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Мы не наивны. Знаем, что давление велико, как и высоки ставки, но мы продолжим опираться на наши правила, наши принципы, на хорошие разговоры внутри коллектива. И до сих пор я видел, что Ландо и Оскар всегда оказывали друг другу большую поддержку… Оскар очень ясно говорил об уважении, взаимном уважении, взаимной поддержке, которая существует между ним и командой, то же самое происходит с Ландо.

Таким образом, находимся в сильной позиции. Мы, повторюсь, не наивны, но будем очень усердно работать, чтобы сохранить эту позицию до конца чемпионата», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.