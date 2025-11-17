«Уильямс» представил чёрную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала фотографии специальной ливреи, которая будет использоваться во время 22-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Лас-Вегаса.

Фото: «Уильямс»

Такие цвета выбраны в честь последнего титульного партнера Atlassian и их новаторского искусственного интеллекта Rovo.

«Яркая ливрея с радужными акцентами создана для того, чтобы подчеркнуть яркие огни Стрипа, а также подчеркнуть скорость и мощь, которые предлагает Rovo от Atlassian», — говорится в пресс-релизе.

Фото: «Уильямс»

«Эта яркая ливрея — очередной результат нашей работы с Atlassian, которые помогают ускорить нашу техническую трансформацию и вернуть «Уильямс» на передовые позиции. Не может быть более знакового места для демонстрации этого, чем Лас-Вегас, один из самых высокотехнологичных городов мира», — сказал руководитель команды Джеймс Ваулз.