«Каждый заслуживает этого». Монтойя — о ситуации с контрактами в «Ред Булл» и «РБ»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился своим мнением по поводу ситуации с контрактами в «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», где на сезон-2026 вакантны ещё три места.

«Если анализировать, Юки проделал хорошую работу по сравнению с тем, что мог бы сделать Лоусон, что до сих пор показывали все, кто садился в эту машину. Работа Юки не идеальна, но он спрогрессировал. Если дать Юки ещё один год, думаю, он сможет начать выстраивать всё как нужно. Поэтому было бы не слишком логично убирать его. Но Лоусон и Хаджар оба финишируют в очках.

«Когда у Хельмута нет 100% контроля над решениями, всё становится не таким очевидным. Это проблема, которую сложно решить. Если убрать Хельмута из процесса и просто взглянуть на результаты четырёх пилотов, претендующих на три места, каждый из них заслуживает этого. Поэтому проблема в том, что слишком много политики и всего прочего.

С одной стороны, у Юки всё ещё очень сильные политические связи внутри «Ред Булл», которые могут сохранить место. С другой — у всех всё ещё остаётся шанс. Наверное, если кого-то и будут убирать, наиболее вероятно — Юки», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.