Тото Вольф сомневается в том, что «Мерседес» вновь победит на ГП Лас-Вегаса Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался в преддверии Гран-при Лас-Вегаса, где его подопечный Джордж Расселл одержал победу в 2024-м.

«Ну, я сказал: «Давайте просто оставим ту же самую машину, что была в прошлом году. Давайте ничего не менять». Но, к сожалению, это уже невозможно. Поэтому нам нужно очень внимательно проанализировать, какая именно машина нужна нам для Лас-Вегаса, какие будут погодные условия, сможем ли мы действительно повторить тот уровень выступлений.

Однако я сомневаюсь. Нам просто нужно приехать туда с открытым подходом. Это новый уикенд, надеюсь, мы сможем выступить хорошо», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.