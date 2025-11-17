Скидки
Чандхок объяснил, как проблема со вторым пилотом в «Ред Булл» помешает им в сезоне-2026

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports Карун Чандхок высказался о проблеме «Ред Булл» со вторым пилотом.

«У меня ощущение, что здесь «Ред Булл» связаны по рукам и ногам тем, что они команда из одной машины. Потому что если вы приезжаете на уикенд вроде Бразилии, где у вас всего одна тренировка, есть несколько вариантов пакетов, настроек и обновлений, которые нужно попробовать, в случае двух равных пилотов — как в «Макларене» — вы можете поставить один вариант на одну машину, другой на другую и сравнить данные.

Проблема, когда между двумя пилотами такая пропасть, как в «Ред Булл», вы не можете понять, информация о дефиците скорости исходит от машины или от пилота. Так что именно здесь у них возникает настоящая проблема, думаю, это то, над чем стоит задуматься на будущее. В следующем году новые правила, команды будут постоянно привозить обновления. Им нужны два боеспособных пилота; иначе их развитие будет отставать», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

Комментарии
