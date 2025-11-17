Тото Вольф ответил, выиграет ли «Мерседес» ещё один этап Формулы-1 в сезоне-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о шансах коллектива выиграть Гран-при Лас-Вегаса.

«Ну, я бы сказал, что «Сильверстоун» был отличной возможностью. Монреаль мы выиграли, но «Сильверстоун» совсем был далёк от этого, и «Спа» тоже вовсе не был конкурентоспособным. Поэтому не хочу строить ожидания, основываясь на результатах прошлого года, потому что мы уже обжигались.

В Бразилии, например, один год мы доминировали, а в следующем — были никем. Так что действительно с нетерпением жду возможности выйти на трассу в Лас-Вегасе, посмотреть, что мы сможем сделать», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.