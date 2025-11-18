Скидки
Деймон Хилл: Ландо Норрис обладает нужным материалом для становления чемпионом

Деймон Хилл: Ландо Норрис обладает нужным материалом для становления чемпионом
Чемпион Формулы-1 в сезоне- 1996 Деймон Хилл высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Он что-то нашёл, не так ли? И это пришло в идеальный момент. Это произошло как раз тогда, когда Оскар [Пиастри] вдруг выглядит немного растерянным, немного под давлением. Они оба учатся бороться за звание чемпиона мира… Это не то же самое, что просто гоняться.

Ландо становится дисциплинирован — действительно, начинает обладать умственной и психологической дисциплиной, которая весьма необходима и требовательна. Вот в чём цель: понять, у кого есть нужные качества, а у кого — нет. Ландо обладает нужным материалом для становления чемпионом, что он уже доказал в этом году. Да, был период, когда он пропал, но сейчас он определённо вернулся с удвоенной силой, так что для него всё выглядит очень хорошо», — приводит слова Хилла Mirror.

Стелла высказался о борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул в сезоне-2025 Ф-1
