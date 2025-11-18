Скидки
«Уже должен был стать». Браун ответил, будет ли Льюис Хэмилтон восьмикратным чемпионом Ф-1

«Уже должен был стать». Браун ответил, будет ли Льюис Хэмилтон восьмикратным чемпионом Ф-1
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался, станет ли 40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтоном обладателем восьмого титула.

— Может ли Льюис Хэмилтон стать рекордным восьмикратным чемпионом Формулы-1?
— Он уже должен был им быть, — сказал Браун в интервью The Тelegraph.

Зак намекнул на скандальную концовку сезона-2021, когда Льюис Хэмилтоном на последнем этапе в Абу-Даби лидировал, пока гонщик «Уильямса» Николас Латифи не вызвал машину безопасности, а гоночный директор Майкл Маси объявил о рестарте за круг до конца. Затем нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал британца и завоевал свой первый титул в «Королевских гонках».

Комментарии
