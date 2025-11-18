Скидки
«Он изменился». Зак Браун ответил, что именно повлияло на Хорнера в худшую сторону

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу своих отношений с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. По словам Брауна, некогда тёплое общение со временем сошло на нет — и виной тому стали перемены, которые, как утверждает Зак, повлияли на Хорнера после успеха австрийской команды и популярности сериала Drive to Survive от Netflix, где Кристиан играл заметную роль.

«Я знаю Кристиана уже больше 30 лет. И раньше мы прекрасно ладили. Его результаты просто потрясающие. Снимаю шляпу. Но он изменился. Думаю, слава после Drive to Survive, деньги, внимание — всё это оказалось чересчур», — приводит слова Брауна The Тelegraph.

