Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Голливудский актёр Майкл Фассбендер примет участие в 500-километровой гонке в Интерлагосе

Голливудский актёр Майкл Фассбендер примет участие в 500-километровой гонке в Интерлагосе
Комментарии

Знаменитый голливудский актёр Майкл Фассбендер примет участие в заключительном этапе бразильского Кубка «Порше» — гонке на 500 км в Интерлагосе, которая состоится 22 ноября. Об этом информирует Motorsport Brasil.

48-летний артист давно совмещает кино с автоспортом: он дебютировал в Ferrari Challenge в 2017 году, провёл четыре сезона в Европейской серии «Ле-Ман».

В Бразилии Фассбендер сядет за руль вместе с Максом Уилсоном, куратором программы пилотов-консультантов Porsche Cup. Экипаж проведёт тренировки в четверг и квалификацию в пятницу, после чего выйдет на старт исторической гонки, завершающей 20-й сезон Porsche Cup.

Материалы по теме
За кулисами WEC идёт тихая борьба за сохранение «Порше» в чемпионате — The Race

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android