«Задача не из лёгких». Экс-директор «Уильямса» похвалила «Макларен» за работу с пилотами

Бывший директор «Уильямса» Клэр Уильямс высоко оценила работу руководства «Макларена» со своими пилотами, британцем Ландо Норрисом и австралийцем Оскаром Пиастри, в нынешнем сезоне.

«У «Макларена» довольно спокойные гонщики. Хотя они оба конкурентоспособны. Они боролись за своё место в Формуле-1. Их мечтой на протяжении многих лет была победа в чемпионате, ради этого им придётся сразиться друг с другом на трассе. Следить за этим – задача не из лёгких.

У вас должен быть тщательно продуманный план на каждый Гран-при. Вы должны общаться со своими гонщиками, чтобы на гоночной трассе всё было чисто. Но в какой-то степени гонки — безумное дело. Вы не знаете, что произойдёт, когда погаснут огни. С этим нелегко справиться.

Единственное, что я могу сказать – у «Макларена» всегда наилучшие намерения на пит-уолле и они делают всё возможное для своих пилотов», — приводит слова Уильямс Motorsport.