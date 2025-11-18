Зак Браун назвал любимых гонщиков в истории, двое из них — действующие

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу любимых гонщиков в истории.

«Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Айртон Сенна, Марио Андретти, Найджел Мэнселл, Эмерсон Фиттипальди», — приводит слова Брауна The Тelegraph.

Отметим, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри являются нынешними гонщиками «Макларена». В настоящий момент Ландо занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 390 очков. У его напарника 366 баллов – он на второй позиции.

Ранее Браун ответил на вопрос по поводу своих отношений с бывшим руководителем австрийской команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

