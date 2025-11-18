«Прогресс просто впечатляет». Льюис Хэмилтон высказался об одном из пилотов Ф-1

Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отметил прогресс своего соотечественника Оливера Бермана, выступающего за «Хаас». Молодой спортсмен набрал 24 из своих 40 очков в последних четырёх Гран-при.

«Его выступление в Мексике было потрясающим, я очень рад за него. С учётом того, что это его первый сезон, прогресс просто впечатляет. Он замечательный парень, с правильным подходом, всегда открыт для контакта. Команда «Хаас» проделала отличную работу в этом году. Мне действительно интересно наблюдать за тем, чего Оливер достигнет в будущем», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

