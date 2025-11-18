Скидки
Авто Новости

«Это не то, что хочешь слышать от гонщика». Хилл — о вопросе Пиастри по радио в Бразилии

«Это не то, что хочешь слышать от гонщика». Хилл — о вопросе Пиастри по радио в Бразилии
Аудио-версия:
Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 Деймон Хилл прокомментировал выступление гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на Гран при Бразилии, отметив одно радиосообщение, которое вызвало у него беспокойство. Пиастри завершил уикенд пятым, в то время как его напарник и ближайший соперник по чемпионату Ландо Норрис одержал победу, увеличив отрыв в личном зачёте до 24 очков.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«К 1999 году инженеры начали настраивать машины по данным телеметрии, и я тогда думал: «А что делать мне?» Но это одно. Другое — когда слышишь в Бразилии, как Пиастри по радио спрашивает: «Какой план?», понимаешь, что он даже не знает, чего хочет. Это не то, что желаешь слышать от гонщика», – сказал Хилл в Stay on Track Podcast.

При этом Хилл уточнил, что это не критика Пиастри лично, а общее наблюдение за спортом.

Зак Браун назвал любимых гонщиков в истории, двое из них — действующие

Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны:

