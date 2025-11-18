Скидки
«Добавляем розовый». «Альпин» представила спецливрею на последние три Гран-при сезона

«Добавляем розовый». «Альпин» представила спецливрею на последние три Гран-при сезона
Аудио-версия:
Французская команда Формулы-1 «Альпин» представила обновлённую ливрею на последние три Гран-при нынешнего сезона Формулы-1.

«Завершаем год с добавлением розового», — говорится в сообщении гоночного коллектива.

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Напомним, предстоящий этап Формулы-1, Гран-при Лас-Вегаса, состоится с 21 по 23 ноября. После в календаре «Королевских гонок» запланированы ещё два этапа – Гран-при Катара и Абу-Даби.

«Альпин» в настоящий момент занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея в активе 22 очка. Трофей досрочно завоевала британская команда «Макларен».

Ранее управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен признался, что коллектив не ожидал, что их конкуренты из середины пелетона будут так активно улучшать болиды на протяжении всего сезона.

