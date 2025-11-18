«Кик-Заубер» представил ливрею к Гран-при Лас-Вегаса

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила специальную ливрею, приуроченную к Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 21 по 23 ноября в США.

Напомним, за три этапа до окончания сезона-2025 «Кик-Заубер» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 756 очков.

2. «Мерседес» — 398.

3. «Ред Булл» — 366.

4. «Феррари» — 362.

5. «Уильямс» — 111.

6. «Рейсинг Буллз» — 82.

7. «Астон Мартин» — 72.

8. «Хаас» — 70.

9. «Кик-Заубер» — 62.

10. «Альпин» — 22.

Ранее Нико Хюлькенберг объяснил, как ему удалось улучшить свои выступления в квалификациях Ф-1.

