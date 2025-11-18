Скидки
«Это самая большая проблема». Баттон высказался о причинах спада Пиастри

«Это самая большая проблема». Баттон высказался о причинах спада Пиастри
Чемпион мира британец Дженсон Баттон высказался об австралийском гонщике «Макларена» Оскаре Пиастри. Баттон подчеркнул, что психологическая составляющая в спорте играет ключевую роль, и давление на гонщика может сильно влиять на его выступления.

«Забавно, потому что все говорили, включая меня, что, вероятно, Оскар лучше справится с давлением, но сейчас похоже, что ситуация смотрится иначе. Конечно, это непросто, и каждый справляется по-своему. Для меня была важна поддержка команды, которая напоминала, что я не забыл, как управлять машиной. Но спорт — это прежде всего психологическая игра. Давление меняет всё: начинаешь сомневаться в себе и теряешь ритм.

Ему нужно понять, как ведёт себя машина. Можно заблудиться в поисках решений, и это самая большая проблема. Он может думать, раз у Норриса с машиной всё получается, то и ему нужно найти настройки, которая подойдут ему. И иногда это может быть худшим. У тебя мало тестов, и ты пробуешь так много разных вещей, что можно сильно запутаться», — приводит слова Баттона Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

В последний раз Пиастри побеждал на Гран-при Нидерландов в конце августа.

