В Краснодарском крае завершился второй этап Systême Electric Drift Challenge

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) завершился второй этап чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge.
15 ноября состоялась квалификация, на стартовую линию выехали 66 пилотов, а в воскресенье 16 ноября лучшие спортсмены занимали свои места в сетке ТОП-32. В борьбу за пьедестал боролись 11 команд.
Победители второго этапа Systême Electric Drift Challenge 25/26:
1 место — Леонид Шнайдер (г. Красноярск), BMW E92;
2 место — Артём Шабанов (г. Москва), BMW E92;
3 место — Дмитрий Щербина (г. Москва), Toyota Mark II.
Командный зачет:
1 место — ALL CASH;
2 место — ЦМРБанк;
3 место — АВТОБАН.
Третий этап пройдёт с 18 по 22 марта, финальный четвёртый этап пройдёт с 25 по 29 марта.