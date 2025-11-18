Штайнер высказался о возможной замене Хэмилтона на Бермана в «Феррари»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах британского пилота команды Оливера Бермана. Специалист высказал мнение, что в будущем борьба за гонщика может развернуться между ведущими командами чемпионата.

«Может ли Берман заменить Хэмилтона в «Феррари»? Если в следующем году Льюис будет не настолько хорош, то да. Олли проделывает фантастическую работу, показывает, чего стоит. В начале сезона он ошибался, но сейчас выступает максимально чисто. Он просто превосходит Окона — куда более опытного пилота, который, думаю, получает гораздо больше», — сказал Штайнер на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

