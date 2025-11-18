Деймон Хилл предупредил «Макларен» насчёт Ферстаппена в вопросе борьбы за титул

Чемпион Формулы-1 сезона-1996 Деймон Хилл обратил внимание, что из тройки претендентов на титул в нынешнем сезоне «Королевских гонок» лишь Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — единственный пилот с опытом в вопросе борьбы за чемпионство.

«Никакая подготовка не заменяет опыт реального участия в борьбе за титул. Долгое время это была мечта, потом — возможно, перспектива, но всё ещё маловероятная. Когда же результат почти гарантирован — а в начале сезона реально на это рассчитывали только двое — это начинает давить на сознание. Надо правильно к этому подходить. Макс уже преодолел барьер первого титула. Первый титул соблазнителен и может отвлекать», — приводит слова Хилла Daily Express.

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии: