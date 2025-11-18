Скидки
Главная Авто Новости

«Фантастика». Штайнер назвал пилота, которого в будущем захотят топ-команды

Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что британский гонщик команды Оливер Берман не останется без внимания топ-команд Формулы-1 в будущем.

«Если «Феррари» не даст ему место в 2027 году, он всё равно окажется в одном из ведущих коллективов. Олли не будет плестись в середине пелотона — его выступления сейчас очень солидные. Наблюдать за ним – фантастика», — сказал Штайнер на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

В настоящий момент Берман занимает 11-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 40 очков. Лидером является Ландо Норрис из «Макларена» (390 баллов).

