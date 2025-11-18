Формула-1 объявила о коллаборации с создателями игры UNO

Формула-1 объявила о коллаборации с американской компанией Mattel, специализирующейся на производстве игрушек и настольных игр. Об этом сообщает пресс-служба серии.

В рамках сотрудничества компания выпустит специальную версию игры UNO, посвящённую Формуле-1.

Фанаты смогут собрать как стартовое издание, так и набор бустеров со всеми 10 командами Формулы-1. Первый релиз будет включать более 100 уникальных карт Elite Action, вдохновлённых чемпионатом мира.

«UNO — одна из самых любимых игр в мире, которая объединяет людей. Выпуск наборов UNO Elite знаменует собой ещё одно захватывающее сотрудничество между Формулой-1 и Mattel. Как бренд мы всегда стремимся предстать перед нашими фанатами в новых и инновационных пространствах, и я с нетерпением жду, когда игроки смогут привнести дух соперничества, драматизм и азарт Формулы-1 в эту культовую игру», — подчеркнула Эмили Прейзер, коммерческий директор Формулы-1.