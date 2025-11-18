Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса

Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

«Уикенд в Лас-Вегасе уникален. Ночные гонки по бульвару Стрип стали важной и культовой частью календаря, а скоростная трасса бросает вызов гонщикам. Появление этой трассы в календаре привлекло к нашему спорту как старых, так и новых болельщиков, и я уверен, что так будет продолжаться многие годы. Первые два этапа в Вегасе были масштабными, и, уверен, что в этом году всё пройдёт ещё лучше.

Мы вернулись на второе место в Кубке конструкторов, но не считаем, что всё решено. В Остине и Мексике мы видели, как быстро этот отрыв может исчезнуть, и, хотя наши результаты в Лас-Вегасе в прошлом году сделали ожидания более высокими, мы остаёмся реалистами. Конкуренция в этом году невероятно высока, а борьба будет продолжаться до финиша сезона в Абу-Даби. Впереди три недели напряжённых гонок, которые определят победителя», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Тото Вольф сомневается в том, что «Мерседес» вновь победит на ГП Лас-Вегаса Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android