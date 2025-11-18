Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

«Уикенд в Лас-Вегасе уникален. Ночные гонки по бульвару Стрип стали важной и культовой частью календаря, а скоростная трасса бросает вызов гонщикам. Появление этой трассы в календаре привлекло к нашему спорту как старых, так и новых болельщиков, и я уверен, что так будет продолжаться многие годы. Первые два этапа в Вегасе были масштабными, и, уверен, что в этом году всё пройдёт ещё лучше.

Мы вернулись на второе место в Кубке конструкторов, но не считаем, что всё решено. В Остине и Мексике мы видели, как быстро этот отрыв может исчезнуть, и, хотя наши результаты в Лас-Вегасе в прошлом году сделали ожидания более высокими, мы остаёмся реалистами. Конкуренция в этом году невероятно высока, а борьба будет продолжаться до финиша сезона в Абу-Даби. Впереди три недели напряжённых гонок, которые определят победителя», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.