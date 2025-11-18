Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт объяснил причины проблем Хэмилтона в «Феррари»

Эксперт объяснил причины проблем Хэмилтона в «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор «Даллары» Альдо Коста высказался о проблемах, с которыми столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«Льюис Хэмилтон — очень английский пилот. Он до этого всегда работал только в Англии. Как и я в своё время, как итальянец долгое время работал только в Италии. Первые месяцы получились для Льюиса очень сложными. Ему пришлось привыкать к новым механикам, они старались добавить в скорости. Льюис такой пилот, которому очень удобно работать в узком кругу людей, которым он должен быть готов слепо верить. Это и его гоночный инженер, его технический директор, его главный конструктор. Ему нужно чувствовать, что эти люди работают с ним, подталкивая его к победе.

Он настоящий лидер команды. Ему нужно комфортно чувствовать себя в этой роли. Если же Льюис в такой ситуации не чувствует себя комфортно, то он теряет в скорости на трассе. Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда. И в «Феррари» у него могли возникнуть трудности. В том числе и по той причине, что он получил очень быстрого партнёра по команде, который провёл в команде не один год и которого любят и уважают. С Хэмилтоном же нужно быть очень осторожными. Нужно аккуратно подталкивать его в верном направлении», — приводит слова Альдо Косты FormulaPassion.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android