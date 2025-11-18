Эксперт объяснил причины проблем Хэмилтона в «Феррари»

Технический директор «Даллары» Альдо Коста высказался о проблемах, с которыми столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«Льюис Хэмилтон — очень английский пилот. Он до этого всегда работал только в Англии. Как и я в своё время, как итальянец долгое время работал только в Италии. Первые месяцы получились для Льюиса очень сложными. Ему пришлось привыкать к новым механикам, они старались добавить в скорости. Льюис такой пилот, которому очень удобно работать в узком кругу людей, которым он должен быть готов слепо верить. Это и его гоночный инженер, его технический директор, его главный конструктор. Ему нужно чувствовать, что эти люди работают с ним, подталкивая его к победе.

Он настоящий лидер команды. Ему нужно комфортно чувствовать себя в этой роли. Если же Льюис в такой ситуации не чувствует себя комфортно, то он теряет в скорости на трассе. Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда. И в «Феррари» у него могли возникнуть трудности. В том числе и по той причине, что он получил очень быстрого партнёра по команде, который провёл в команде не один год и которого любят и уважают. С Хэмилтоном же нужно быть очень осторожными. Нужно аккуратно подталкивать его в верном направлении», — приводит слова Альдо Косты FormulaPassion.