Авто Новости

Пиастри получил самую престижную награду в австралийском спорте

Пиастри получил самую престижную награду в австралийском спорте
Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри получил самую престижную награду в австралийском спорте. Об этом сообщает пресс-служба Гран-при Австралии.

Фото: Страница Гран-при Австралии в соцсетях

«Поздравляем, Оскар! Вчера вечером на церемонии вручения наград Австралийского спортивного зала славы Оскар Пиастри был награждён премией «Дон» за выдающиеся достижения в Формуле-1 за последние 12 месяцев.

Премия «Дон», учреждённая в 1998 году и названная в честь первого члена Зала спортивной славы Австралии сэра Дональда Брэдмана, кавалера ордена Австралийской академии спорта, присуждается австралийскому спортсмену или команде, чьи достижения и пример за последние 12 месяцев больше всего вдохновили нацию, и считается высшей наградой в австралийском спорте», — гласит сообщение пресс-службы Гран-при Австралии.

