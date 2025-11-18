Леклер: в «Феррари» единственным удовлетворительным результатом является победа

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о выступлениях итальянской команды в сезоне-2025.

«Мы провели сезон недостаточно хорошо. Думаю, когда ты выступаешь за такую команду, как «Феррари», единственным удовлетворительным результатом является победа. Однако стоит принимать во внимание тот факт, что мы сражаемся с сильными соперниками, командами с богатой историей в Формуле-1, так что они по-своему особенные.

Добиться успеха в таких условиях непросто. Но, опять же, выступая за «Феррари», представляя такой невероятный бренд, ты понимаешь, что такие результаты недостаточно хороши, и нацеливаешься только на победу», — приводит слова Леклера Motorsport Week.