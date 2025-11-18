Расписание трансляций Гран-при Лас-Вегаса — 2025

С 21 по 23 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится 22-й этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сингапуре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1 Лас-Вегас — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 21 ноября

3:30. Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса.

7:00. Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса.

Суббота, 22 ноября

3:30. Третья тренировка Гран-при Лас-Вегаса.

7:00. Квалификация Гран-при Лас-Вегаса.

Воскресенье, 23 ноября

7:00. Гонка Гран-при Лас-Вегаса.