Баттон: впечатлён, как Норрис справился с давлением

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о выступлениях соотечественника, пилота «Макларена» Ландо Норриса во второй половине сезона-2025.

«После летних каникул за ним было потрясающе наблюдать. Я не скажу, что он преобразился, потому что у него всегда была скорость, но я думаю, что уверенность у Ландо определённо выше, и это здорово видеть. Сейчас для него тяжёлое время в эмоциональном плане, то, что он переживает прямо сейчас. Ты хочешь стать чемпионом мира с самого детства, когда тебе было лет пять. Это всегда было мечтой. И тут появляется шанс её схватить. Вопрос в том, сможешь ли ты донести её до финиша. И мне нравится это чувство, однако это также очень тяжело морально. И я действительно впечатлён тем, как Ландо справился с этим давлением. И он просто был на ходу. Было действительно впечатляюще видеть это.

И это забавно, потому что все говорили, включая меня, что, возможно, Оскар лучше справится с давлением. Но такое ощущение, что всё изменилось. Может быть и много других причин, однако я знаю из собственного опыта, каково это в чемпионате. Это тяжело», — приводит слова Баттона Speed Week.