Норрис представил специальный дизайн шлема к юбилейной гонке в Формуле-1

Норрис представил специальный дизайн шлема к юбилейной гонке в Формуле-1
Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис представил специальный дизайн шлема, подготовленный к юбилейной, 150-й гонке в Формуле-1.

Дизайн был разработан художником Вернером Бронкхорстом. Фотографии опубликованы на странице Норриса в социальных сетях.

Фото: Личный архив Ландо Норриса

Этот дизайн Норрис будет использовать на Гран-при Лас-Вегаса, который станет юбилейным в карьере Ландо.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341 очко).

