В «Рейсинг Буллз» представили специальную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» представила специальную ливрею, которую коллектив будет использовать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

Фото: Пресс-служба «Рейсинг Буллз»

Специальная ливрея выполнена в голографическом стиле. Она посвящена специальной карте Visa — Holo Card.

«Этот сезон наглядно продемонстрировал, насколько важны особые ливреи для нашей команды и наших болельщиков. Каждый дизайн стал выражением креативности и самовыражения: от смелого пурпурного цвета в Майами до нашего сотрудничества со Slawn and Shaboozey в Сильверстоуне и Остине. Мы проявили невероятную креативность, привнося в наш мир миры наших партнёров, и мы благодарны им за то, как они переняли этот дух, превратив каждую ливрею в настоящий праздник, охватывающий множество точек соприкосновения, чтобы каждый чувствовал себя причастным.

Завершение года с этим ярким дизайном для Лас-Вегаса кажется идеальным способом закончить невероятный сезон инноваций и сотрудничества», — подчеркнул генеральный директор команды Питер Байер.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341 очко).

