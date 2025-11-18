ФИА обнаружила лазейку, позволявшую командам Ф-1 избегать износа планки — источник

Сразу несколько команд Формулы-1 подозреваются в использовании серой зоны регламента, позволяющей им обходить потенциальный повышенный износ планки днища. Об этом сообщает японское издание Autosport WEB.

Изначально по правилам титановые пластинчатые полозья, расположенные в трёх зонах планки на днище автомобиля, должны быть изготовлены из стандартного сплава и располагаться точно на той же высоте, что и планка, и образовывать гладкую поверхность.

Однако неназванные команды нашли способ обойти это правило. Как сообщается, после спринта Джо Бауэр решил проверить соответствие титановых пластин всех болидов и обнаружил на нескольких устройства, установленные исключительно для нагрева этих самых пластин. За счёт этого планка не контактировала с асфальтом и, соответственно, не подвергалась повышенному износу.

Как сообщается, те команды, которых это коснулось, были вынуждены поднять заднюю часть болида, что привело к потере прижимной силы перед основной квалификацией Гран-при Бразилии. Как сообщается, ФИА разрабатывает специальную техническую директиву для борьбы с этим, но она вряд ли вступит в силу до следующего года.