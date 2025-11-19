Руководитель отдела аэродинамики ФИА уйдёт в «Кадиллак» — Autoracer

Руководитель отдела аэродинамики Международной автомобильной федерации (ФИА) Джейсон Соммервиль покинет свой пост, чтобы присоединиться к команде «Кадиллак». Об этом сообщает издание Autoracer.

Как информирует источник, Соммервиль планирует провести шесть месяцев в отпуске «по уходу за садом», после чего приступит к обязанностям в американском коллективе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Кадиллак» станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026. Также с нового календарного года в силу вступит новый технический регламент, подготовку к которому все команды уже активно проводят.