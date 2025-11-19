Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель отдела аэродинамики ФИА уйдёт в «Кадиллак» — Autoracer

Руководитель отдела аэродинамики ФИА уйдёт в «Кадиллак» — Autoracer
Комментарии

Руководитель отдела аэродинамики Международной автомобильной федерации (ФИА) Джейсон Соммервиль покинет свой пост, чтобы присоединиться к команде «Кадиллак». Об этом сообщает издание Autoracer.

Как информирует источник, Соммервиль планирует провести шесть месяцев в отпуске «по уходу за садом», после чего приступит к обязанностям в американском коллективе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Кадиллак» станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026. Также с нового календарного года в силу вступит новый технический регламент, подготовку к которому все команды уже активно проводят.

Материалы по теме
Консультант «Кадиллака»: нацелены на штат в 600 человек к началу 2026-го
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android