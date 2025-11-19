Баттон спрогнозировал победителя Гран-при Лас-Вегаса и назвал фаворита в борьбе за титул

Экс-чемпион мира Дженсон Баттон в последнем эпизоде подкаста The F1 Show podcast от Sky Sports F1 в беседе с известным комментатором и экспертом Дэвидом Крофтом сделал прогноз на предстоящий уикенд, который, по мнению Баттона, закончится подиумом для пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я считаю, что на верхней ступени подиума в Лас-Вегасе окажется Ферстаппен. Но в настоящий момент в чемпионской гонке приходится признать фаворитом Ландо. Во-первых, он лидирует в личном зачёте, а во-вторых, он демонстрирует впечатляющие результаты. Так что да, сейчас нет причин не считать его главным претендентом», — приводит слова Баттона F1 Oversteer.

В свою очередь, Крофт считает, что в городе грехов свой прошлогодний успех сможет повторить пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, а вот в борьбе за титул себя ещё сможет проявить пилот «Макларена» Оскар Пиастри.