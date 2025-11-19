Фернандес занял первое место в постсезонных тестах MotoGP, Бедзекки — 2-й, Маркес — 3-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рауль Фернандес из команды «Априлья» возглавил итоговый протокол постсезонных тестов MotoGP в Валенсии. Его лучший круг — 1:29.373 — так и не был побит. Второе место с отставанием в 0.027 секунды занял гонщик заводской команды Марко Бедзекки.

Третье и четвёртое места заняли пилоты «Дукати» Алекс Маркес и Фермин Альдегер. Замкнул пятёрку сильнейших Педро Акоста на «KTM».

Тесты стали дебютом в MotoGP для чемпиона WorldSBK Топрака Разгатлиоглу (18-е место) и Диого Морейры (21-е место). Селестино Вьетти, заменивший травмированного Франко Морбиделли в VR46, занял 22-е место.

Сезон-2025 в MotoGP официально завершён. Следующие тесты запланированы на февраль в рамках подготовки к новому чемпионату.

Результаты постсезонных тестов:

1. Рауль Фернандес («Априлья») — 1:29.373.

2. Марко Бедзекки («Априлья») + 0.027.

3. Алекс Маркес («Дукати») +0.084.

4. Фермин Альдегер («Дукати») +0.177.

5. Педро Акоста («КТМ») + 0.208.

6. Маверик Виньялес («КТМ») +0.247.

7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.268.

8. Николо Булега («Дукати») +0.288.

9. Брэд Биндер («КТМ») +0.338.

10. Франческо Баньяя («Дукати») +0.358.